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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка направил в суд обвинительный акт в отношении Александра Ефремова по делу о «диктаторских законах 16 января 2014 года». Об этом сообщил экс-глава администрации Януковича Андрей Портнов.

«Прокурор прямо указал в обвинительном акте декриминализованную, то есть несуществующую статью Уголовного кодекса», - написал он в Telegram.

Напомним, 22 июля Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи Ефремова и отправил его под домашний арест с ношением электронного браслета.

16 января 2017 года Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова, обвиняемого в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной «Луганской народной республики».

Он был задержан в Киеве 30 июля 2016 года.

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16 января 2014 года депутаты путем поднятия рук без использования системы «Рада» проголосовали за пакет законов, предоставлявший органам государственной власти большую свободу действий в сфере наказания участников акций протеста. Запрещалось, например, движение в колонне более 5 автомобилей, предполагалось наказание за работу СМИ, не имеющих государственной регистрации. За организацию любого собрания или митинга предусматривался штраф и арест до 10 суток.
ForUm

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