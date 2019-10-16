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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о прекращении возмещения народному депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний или заседаний комитетов ВР.

Данный законопроект №1035-2 поддержали 265 народных депутатов, сообщает пресс-служба ВР.

Законом вносятся изменения в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины», согласно которым, если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады Украины без уважительных причин не берет непосредственного участия в более чем 30 процентах голосований при принятии решений Верховной Рады Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины или в более 50 процентах заседаний комитета Верховной Рады Украины, в состав которого он избран, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с ис дованием депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Кроме того, внесены изменения в Закон Украины «О регламенте Верховной Рады Украины».

В частности, принятым законом установлено, что «перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки «за». В случае если народный депутат не зарегистрировался с помощью электронной системы определенным настоящей статьей способом, но в течение пленарного заседания осуществлял голосования по вопросам повестки дня пленарного заседания с помощью электронной системы, он считается таким, который зарегистрировался с помощью электронной системы».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

Напомним, 12 сентябряВерховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О статусе народного депутата Украины» и Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины» (регистрационный номер 1035-2).
ForUm

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