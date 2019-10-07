«Формула Штайнмайера» заключается в попытках разделить крупные шаги, которые стороны переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе не хотели выполнять, на ряд более мелких, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.

Разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов.

Глава комитета Верховной Рады по международным отношениям, нардеп от Слуги народа Богдан Яременко заявил, что капитуляция уже произошла.

Главная военная прокуратура открыла уголовное производство о незаконном выдворении бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.

Полицейские отрабатывают 4 версии авиакатастрофы на Львовщине – ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия

Вдоль линии разграничения на Донбассе на участках отвода подразделений и вооружения Вооруженных сил Украины безопасность граждан будут обеспечивать украинские правоохранительные органы и Национальная гвардия Украины.

Нобелевскую премию по медицине получили Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенца за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода.

Украина не сможет без последствий отказаться от имплементации так называемой формулы Штайнмайера по Донбассу, заявил глава комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко допускает легализацию оружия после завершения войны России против Украины.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца экс-нардепу Сергею Пашинскому.