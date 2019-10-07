Глава комитета Верховной Рады по международным отношениям, нардеп от Слуги народа Богдан Яременко заявил, что в письме второго президента Леонида Кучмы на имя специального представителя председателя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика нет ничего того, чего не было бы в Минских соглашениях.

Об этом Яременко заявил в видеообращении на Facebook.

«Акции протеста. Я за. Правильно, это сложный вопрос и мнение общественности должно быть услышано... Против чего я? Против нагнетания. «Нет капитуляции» - это очень опасная заявка, это заявка о непонимании происходящего. Капитуляция, если и была в Украине, когда была заложена основа всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей – это формула Штайнмайера и так далее – это сентябрь 2014 года и феврале 2015, когда были подписаны Минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года», - сказал он.

По словам Яременко, отказ от мирных переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе приведет к изоляции Украины. «Эта позиция будет создавать больше проблем, чем давать результатов», - отметил политик.

«Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет принципиальных вещей, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем», - заявил нардеп.

«Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции - она уже произошла. Больше, чем было - никто не допустит», - заявил он.

«Мы должны пройти этот путь минских соглашений, от которых мы не можем отказаться, чтобы не оказаться «один на один» с Россией», - резюмировал нардеп.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера».

Президент Владимир Зеленский отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.