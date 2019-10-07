также в разделеПолитика
Зеленский попросил Макрона продолжить поиски украинцев с затонувшего судна 15
Суд отказался рассматривать иск Кличко против канала «1+1» 18
Штайнмайер пояснил, что значит «формула Штайнмайера» 35
Пристайко: Скандал с разговором Трампа и Зеленского вредит Украине 24
В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе 51
Пристайко назвал условия, при которых заработает «формула Штайнмайера» 49
Калиниченко о «формуле Штайнмайера»: Медведчук в очередной раз подтвердил свою репутацию политического стратега 29
Журналист: Богдан создал для Зеленского серьезную проблему 40
Пристайко: Дата встречи в «нормандском формате» еще не определена 15
Политику дискриминации русского языка возглавили президент Зеленский и его министры 87
Кулеба: Договоренности по Донбассу не означают мира с РФ 42
Прокуратура начала расследовать выдворение Саакашвили из Украины 93
Украина примет решение о работе в ПАСЕ к концу года 24
СМИ назвали имя вероятного преемника Волкера 40
Разумков озвучил «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса 47
Яременко: Украина не сможет отказаться от «формулы Штайнмайера» без последствий 252
Второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским 504
Богдан считает акции «Нет капитуляции» проплаченными 99

Глава комитета Верховной Рады по международным отношениям, нардеп от Слуги народа Богдан Яременко заявил, что в письме второго президента Леонида Кучмы на имя специального представителя председателя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика нет ничего того, чего не было бы в Минских соглашениях.

Об этом Яременко заявил в видеообращении на Facebook

«Акции протеста. Я за. Правильно, это сложный вопрос и мнение общественности должно быть услышано... Против чего я? Против нагнетания. «Нет капитуляции» -  это очень опасная заявка, это заявка о непонимании происходящего. Капитуляция, если и была в Украине, когда была заложена основа всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей – это формула Штайнмайера и так далее – это сентябрь 2014 года и феврале 2015, когда были подписаны Минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года», - сказал он.

По словам Яременко, отказ от мирных переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе приведет к изоляции Украины. «Эта позиция будет создавать больше проблем, чем давать результатов», - отметил политик.

«Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет принципиальных вещей, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем», - заявил нардеп. 

«Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции - она уже произошла. Больше, чем было - никто не допустит», - заявил он.

«Мы должны пройти этот путь минских соглашений, от которых мы не можем отказаться, чтобы не оказаться «один на один» с Россией», - резюмировал нардеп.  

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера».

Президент Владимир Зеленский отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1199 грн.
65
Теги