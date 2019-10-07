Глава Национальной полиции Игорь Клименко допускает легализацию оружия после завершения войны России против Украины. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

По его словам, после завершения боевых действий нужно изъять незаконное оружие и выслушать экспертов для принятия этого решения.

«Я считаю, что прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а потом, возможно, провести анализ всех аргументов за и против, выслушать экспертов. Но все это – после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным», - отметил Клименко.

Как ранее сообщал ForUm, президент Владимир Зеленский считает преждевременной легализацию оборота оружия в Украине.