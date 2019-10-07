Главная военная прокуратура открыла уголовное производство о незаконном выдворении бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из Украины в феврале 2018 года, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Заявление относительно похищения и насильственных действий в отношении Саакашвили и незаконном его перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года. Согласно указанному заявления открыто уголовное производство», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

10 сентября 2017 он попал на территорию Украины из Польши, не пройдя пограничного контроля. В сентябре суд признал его виновным в незаконном пересечении границы Украины. Кроме того, суд отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе о признании его беженцем.

25 октября 2017 года Саакашвили заявил, что получил от АПУ документы по вопросу лишения его гражданства, необходимые для обжалования в суде решения о лишении его гражданства Украины.

12 февраля 2018 военнослужащие Госпогранслужбы и представители Государственной миграционной службы задержали Саакашвили в Киеве и выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017.

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

29 мая Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину и в тот же день прилетел в Киев.