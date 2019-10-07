Кремль имеет некоторое влияние на «республики» Донбасса, но не является стороной конфликта, влияющей на отвод вооруженных формирований. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы говорим о регулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на «республики» Донбасса. Но вы знаете, что «республики» Донбасса - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта», - заявил он, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что вооруженные формирования будут отведены от линии соприкосновения.

Песков подчеркнул, что «Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом Минского плана действий». «Как и все страны, мы заинтересованы, чтобы все мероприятия, которые были запланированы были в свое время и которые положены на бумагу, и под которым стоят подписи четырех [лидеров], чтобы все эти мероприятия выполнялись», - заключил он.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов.