Полицейские отрабатывают 4 версии авиакатастрофы на Львовщине – ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия

Об этом сегодня, 7 октября, сообщил заместитель начальника следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Андрей Кумечко во время брифинга по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета АН-12 4 октября в Пустомытовском районе.

«Это был плановый рейс - самолет следовал из Испании в Турцию через Львов и перевозил груз поперечных усилителей дверей и крыши к автомобилям «Рено». В тот самый день, когда произошла катастрофа, было открыто уголовное производство, досудебное расследование в котором проводят работники следственного управления полиции Львовщины. Сейчас отрабатываются такие версии причин авиакатастрофы - ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Полицейские изъяли бортовой самописец самолета, документацию и направили их на соответствующие исследования. В производстве также назначен ряд экспертиз, которые дадут возможность окончательно установить причины произошедшего. Кроме того, как только позволит их состояние здоровья, мы опросим членов экипажа», - сказал Кумечко.

Напомним, 4 октября около 7:10 при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет Ан-12. Через двадцать минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку.

В 07:46 самолет был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого в Пустомытовском районе.

В самолете находились семь членов экипажа и человек, который сопровождал груз. Из них 5 человек погибли, 3 – госпитализированы.