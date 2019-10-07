«Формула Штайнмайера» заключается в попытках разделить крупные шаги, которые стороны переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе не хотели выполнять, на ряд более мелких. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает ВВС.

«Была ситуация на переговорах в Париже три года назад, которые проводились на встрече нормандской контактной группы на высшем уровне. Переговоры не продвигались, потому что в действительности проекты, которые должны быть реализованы после минских соглашений, стали известны... Но шаги, которые должны были сделать обе стороны, были слишком большими. Именно поэтому формула не содержит ничего больше, чем попытку сделать из больших шагов, которые участники конфликта не хотели делать, ряд меньших шагов, которые, несмотря на их сущность и последствия до сих пор надо согласовать», - сказал Штайнмайер.

Таким образом, отметил он, аргумент о российском влиянии его удивляет, «поскольку присутствовал один из представителей тогдашнего президента Порошенко».

В сентябре 2016 года в Киева приехали министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Жан-Марк Эро.

Штайнмайер при поддержке французского коллеги предложил компромиссный, по их мнению, план. Блок Минских соглашений по безопасности выполнять одновременно с политическим. Целью они называли необходимость сдвинуть с «мертвой точки» минский процесс.

Важно, что эти предложения не были закреплены на бумаге, они лишь были предложены для обсуждения сторонам конфликта.

Идея тогдашнего министра иностранных дел Германии заключалась в том, чтобы изменить последовательность выполнения пунктов Минских соглашений.

В минских документах проведения местных выборов на территории ОРДО является предпоследним, 12-ым пунктом плана по урегулированию кризиса после ряда других шагов, среди которых – «немедленное и всеобъемлющее прекращение огня», отвод войск от линии разграничения, вывода иностранных военных формирований, установление контроля ОБСЕ над границей.

Предложенная «формула» предусматривает принципиально другой механизм. Сначала - местные выборы в соответствии с Конституцией Украины, временное, а после подтверждения ОБСЕ демократичности выборов - постоянное вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

И одновременно с имплементацией этого закона – вывод войск и установление контроля Украины над восточной границей.

В то время, как официальный Киев с 2015 стоял на том, что минский комплекс мер по урегулированию на Донбассе – это поэтапный план, Россия и лидеры «республик» убеждают, что все пункты должны выполняться одновременно, а не в порядке от первого до последнего.

Через месяц после киевской встречи министров, когда «формула Штайнмайера» была предложена впервые, в октябре 2016-го в Берлине состоялся саммит «нормандской четверки» с участием президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии.

Порошенко по итогам саммита заявил, что позиция Украины остается неизменной. Выполнение условий безопасности, а также освобождение заложников должны предшествовать выполнению политической части. Но одновременно он сказал, что участники саммита «утвердили предложения» Германии и Франции.

Представители команды Зеленского теперь обвиняют предшественников в том, что это именно они согласились на «формулу», а действующая власть, мол, должна опираться на договоренности 2016 года.

Но предыдущая власть одновременно настаивала на предпосылках безопасности, в то время как «формула» немецкого министра объясняет процедуру только проведение выборов и вступления в силу закона об особом статусе.

Президент Зеленский также заявляет, что выборов в ОРДЛО не будет, пока не будет демилитаризована неконтролируемая территория.