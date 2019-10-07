также в разделеОбщество
ФСБ пыталась заставить жителя Хмельнитчины следить за СБУшниками 9
Заведующая госбанка незаконно начисляла пенсии жителям ОРДЛО 23
В Днипре чиновники закупили для метро оборудование времен СССР, поставив под угрозу жизни людей 15
Суд в Крыму приостановил дело Бекирова 18
Ермак и Смелянский вошли в набсовет Укроборонпрома 27
Антикоррупционный суд закрыл дело о незаконном обогащении экс-главы Госаудита 29
Вышинский трудоустроился на прокремлевском канале 25
Глава Нацполиции поддерживает легализацию проституции 23
Азаров пустил слезу во время интервью об Украине 51
Зеленский поручил упростить въезд и выезд из ОРДЛО 95
Разведение войск в Петровском и Золотом отложили из-за обстрелов 35
Прокуратура закрыла дело об избиении журналистов на свадьбе сына Луценко 63
Яременко: Жители ОРДЛО смогут работать в правоохранительных структурах 21
ГБР просит суд арестовать Пашинского 130
Глава Нацполиции допускает легализацию оружия 36
На Закарпатье задержали водолазов-контрабандистов 37
AP: Связанные с Трампом бизнесмены хотели добиться увольнения Коболева 26
Крушение Ан-12: компании «Украина Аэроальянс» запретили полеты 28

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца экс-нардепу Сергею Пашинскому. Об этом сообщает Радио Свобода.

Экс-нардепа арестовали на два месяца до 4 декабря.

Суд частично удовлетворил ходатайство ГБР, детективы которого просили арестовать Пашинского без права залога.

Напомним, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований объявили подозрение Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Как известно, вечером 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем Вячеславом Химикусом и народным депутатом Сергеем Пашинским произошел инцидент, в ходе которого нардеп применил огнестрельное оружие. 

В свою очередь Химикус заявил, что народный депутат открыл огонь без предупредительного выстрела вверх.

Позже Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о стрельбе Пашинского. Также депутату вернули изъятый пистолет.

13 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование уголовного производства о стрельбе Пашинского в Химикуса. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1794 грн.
19
Теги