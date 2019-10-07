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Разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов. Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко на брифинге в Киеве после встречи с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает LB.ua.

«Сегодня должно было бы начаться разведение. Об этом договорились в Минске. К сожалению, вы знаете, что были обстреляны несколько дней назад и Петровское и Золотое. Как вы помните, решение состояло в том, что разведение начинается на седьмой день после сохранения мира и отсутствия обстрелов на конкретном участке. Поэтому нам теперь необходимо ждать следующий период в 7 дней, который должен подтвердить, что у сторон серьезные намерения», - сказал он.

Пристайко также сказал, что если разведение сил начнется, но не будет выполняться, то Вооруженные Силы Украины вернутся на свои позиции. «Мы не рекомендуем играть и пытаться прикрыться отводом для занятия позиций или захвата какого-то города», - подчеркнул он.

Напомним, 1 октября на переговорах в Минске достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом.
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