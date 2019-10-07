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Вдоль линии разграничения на Донбассе на участках отвода подразделений и вооружения Вооруженных сил Украины безопасность граждан будут обеспечивать украинские правоохранительные органы и Национальная гвардия Украины. Об этом в интервью телеканалу «Україна» сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, сообщает УНИАН.

«Никто не сдает свою территорию, никто не сдает своих граждан. На той территории, от которой будут отходить украинские Вооруженные силы, если это будет происходить, то безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, за счет правоохранителей, которые будут находиться на этой территории», - подчеркнул он.

Разумков отметил, что это украинская территория и на ней будут храниться законы Украины, а «за соблюдением законов Украины и безопасностью будут следить правоохранительные органы украинского государства».

«Это нормальный процесс. Я уверен, что к нему присоединятся и представители ОБСЕ и, возможно, журналисты», - отметил председатель ВР.

Также он добавил, что «мы таким образом, к сожалению, не скоро сможем выйти из той патовой ситуации, которую мы наблюдаем в течение нескольких лет», но будет возможность начать реализовывать Минские договоренности, чтобы вернуть оккупированные территории.

Напомним, 1 октября на переговорах в Минске достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом.

В МВД Украины заявили, что под разведение сил в районе Золотого подпадают 122 дома.

После разведения войск, запланированного на 7 октября, украинские полицейские останутся в Золотом-4 и Катериновке.
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