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Демократы в Конгрессе США официально направили запрос на расследование действий президента США Дональда Трампа из-за его скандального разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом объявила председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.

«Я объявляю, что Палата представителей направляет официальный запрос относительно импичмента. Президент должен нести ответственность. Никто не является выше закона», - заявила она.

По ее словам, действия Трампа подрывают нацбезопасность США и деятельность разведки страны.

Сам президент Штатов уже успел отреагировать на это заявление. «Такой важный день в Организации Объединенных Наций, такая большая работа и такой большой успех, и демократы намеренно должны были все испортить и унизить его с помощью более экстренной новости, которая является мусорной охотой на ведьм. Так плохо для нашей страны!» - написал он в своем Twitter. 

За всю историю США это четвертый раз, когда парламент инициирует начало процесса импичмента против действующего президента. До того, подобные процедуры касались Ричарда Никсона, Эндрю Джонсона и Билла Клинтона. Последних двух было оправдано.

Напомним, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Трамп разрешил опубликовать стенограмму его телефонного разговора с Зеленским.
ForUm

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