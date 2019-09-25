Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшегося в июле.

Расшифровка разговора выложена на пяти страницах, сообщает Радио Свобода.

В частности, Трамп говорит: «Я слышал, что у вас был прокурор, который был очень хорошим и которого уволили, и это действительно нечестно. Многие люди говорят об этом, о пути, которым они освободили очень хорошего прокурора, и вы имели некоторых очень плохих людей, включенных в этот процесс».

«Есть очень много разговоров о сыне [бывшего вице-президента США Джо] Байдена, что Байден остановил расследование, и многие люди хотят разобраться с этим. Поэтому любая вещь, которую вы сможете сделать с генеральным прокурором... Это будет замечательно. Байден хвастался, что он остановил расследование, поэтому если вы сможете заняться этим... Для меня это звучит кошмарно», - сказал Трамп.

Он добавил, что «есть очень много разговоров» о сыне бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. По словам Трампа, Байден-старший остановил расследование против украинской энергетической компании Burisma, в которой Хантер Байден был членом совета директоров.

В ответ Зеленский сказал, что знаком с ситуацией. Он заверил, что новый генеральный прокурор Украины «разберется с ситуацией» и расследованием по Burisma.

«Проблема расследования дела – фактически вопрос восстановления честности, поэтому мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием этого дела. Более того, я бы попросил вас поделиться любой дополнительной информацией. Это поможет расследованию», - отметил президент Украины.

Он сказал, что «на 100%» согласен с Трампом, который назвал Мари Йованович плохим послом.

«Ее отношение ко мне было далеко от идеала, поскольку она увлекалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она бы не приняла меня как нового президента достаточно хорошо», - цитирует Белый дом Зеленского.

Напомним, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Трамп разрешил опубликовать стенограмму его телефонного разговора с Зеленским.

В тот же день демократы в Конгрессе США официально направили запрос на расследование действий Трампа из-за его скандального разговора с Зеленским.

Сам Зеленский уклонился от комментариев.