Палата представителей США должна применить процедуру импичмента президента, если информация о попытках Дональда Трампа давить на Украину с целью открытия расследования против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена является правдой.

Об этом заявил в четверг юрист Джордж Конвей, муж приближенной к Трампу советницы Келлиан Конвей, сообщает Укринформ.

«Если это так, то президенту Дональду Трампу должен быть объявлен импичмент, и он должен быть устранен с должности немедленно», - отметил консервативный юрист, который и раньше был критиком действующего президента.

При этом он сослался на публикацию британского издания The Independent, которое пишет, что блокирование администрацией Трампа военной помощи Украине было давлением на правительство европейского государства с ожиданием, что там будет открыто расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В среду влиятельное американское издание The Washington Post также написало об этой истории со ссылкой на собственные источники относительно телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле. В материале, в частности, отмечалось, что сотрудник американской разведки после разговора Трампа и неназванного иностранного лидера, был вынужден подать официальную жалобу руководству. Впоследствии эта жалоба была направлена в комитет Конгресса США по вопросам надзора.

Тем временем, сам Дональд Трамп в четверг назвал ситуацию «харассментом» президента.

«Еще одна история «фейковых новостей» – это никогда не кончится! Практически каждый раз, когда я разговариваю по телефону с иностранным лидером, я понимаю, что возможно его слушает много людей из разных агентств США, не говоря уже про другие страны. Никаких проблем!» - написал президент США свой ответ в Твиттере.

Он подчеркнул, что с учетом этого он воздерживается от любых неуместных высказываний.

«Это харассмент президента!» - добавил Трамп.