В Белом доме признали, что чиновники направили ключевые документы в скандале вокруг разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в отдельную систему с ограниченным доступом.



Как сообщает УНИАН со ссылкой на CNN, высокопоставленный чиновник в предоставленном журналистам заявлении сообщил, что это было сделано под руководством сотрудников Совета нацбезопасности (NSC). «Юристы NSC дали распоряжение о том, что с засекреченным документом следует обращаться должным образом», – говорится в заявлении.

Журналисты отмечают: это соответствует словам осведомителя, написавшего жалобу на Трампа. Он описал, в частности, как стенограмма разговора Трампа с Зеленским, среди прочего, не попала в широкое обращение из-за использования системы для «особо чувствительных документов».

Заявление не объясняет, причастен ли кто-то еще в Белом доме к решению поместить документы в систему с ограниченным доступом.

Как сообщал ForUm, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.