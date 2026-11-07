Буданов погодився сплатити штраф за порушення мовного законодавства

Керівник Офісу президента Кирило Буданов сплатить штраф за порушення мовного законодавства під час інциденту в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Факт порушення визнано, а сам Буданов погодився сплатити передбачений законом штраф.

Про це повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

«Факт порушення визнано без спроб знайти виправдання чи увімкнути захисні реакції. Передбачений законом штраф буде сплачено у визначені строки», – написала вона у Facebook.

За словами Івановської, комунікація з фігурантом інциденту вже відбулася, а державний контроль за дотриманням мовного законодавства триває у встановленому порядку.

Водночас мовна омбудсменка закликала не перетворювати ситуацію на привід для суспільного протистояння та цькування в соціальних мережах. Вона наголосила, що правопорушення має отримати правову оцінку, а всі необхідні юридичні процедури вже розпочато.

Ідеться про події вечора 2 листопада в селі Петропавлівська Борщагівка. Тоді між цивільними особами та військовослужбовцями виникли сутички біля одного з маєтків, який використовувався як тимчасовий пункт дислокації військової частини 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов».

Буданов прибув на місце події та назвав ситуацію «класичною вуличною акцією, якої не має бути». Під час спілкування з учасниками конфлікту він використовував українську та російську мови. Окремі фрази російською зафіксували на відеозаписах трансляцій із місця події, які поширювали в TikTok.

Приводом для конфлікту стали чутки в соціальних мережах про нібито незаконне утримання в будівлі близько 40 військовослужбовців, які повернулися після самовільного залишення частини. Також поширювали інформацію, що один із них дістав тяжкі травми або помер.

Під впливом цих повідомлень група цивільних осіб почала штурмувати домоволодіння: вибила ворота та частину стіни, застосовувала піротехніку й сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали нацгвардійці, які стримували натовп, а також було пошкоджено чотири службові автомобілі поліції.

Серед учасників конфлікту була власниця клініки пластичної хірургії «Молода-я» Валентина Молода. За даними слідства, вона видавала себе за медика та під виглядом надання невідкладної допомоги намагалася вивезти військовослужбовця з території пункту дислокації. Для цього використовувала приватний автомобіль із символікою неіснуючої клініки.

Слідство також встановило, що Молода заздалегідь планувала свої дії та закликала громадян прибути до місця дислокації військових. Її та ще двох учасників подій – Кірєєву і Єна – затримали й повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення українських військ в умовах воєнного стану.

4 листопада суд відправив Валентину Молоду під варту на 60 діб без права внесення застави. 5 листопада аналогічне рішення ухвалили щодо Віктора Єна.