Фонд «МІЛА» Олексія Юренка став генеральним партнером масштабного турніру з тхеквондо POWER PLACE CUP

Змагання об'єднали 430 юних спортсменів із понад 16 клубів столиці та Київської області. Генеральним партнером заходу виступив Благодійний фонд «МІЛА» на чолі з Президентом фонду Олексієм Юренком.



Турнір став масштабною спортивною подією, яка дала юним бійцям можливість продемонструвати свою майстерність, силу характеру та прагнення до перемоги. Організатори потурбувалися про те, щоб створити для спортсменів та глядачів атмосферу змагань високого рівня.



За підтримки БФ «МІЛА» арену обладнали сучасними LED-панелями, які забезпечили мультимедійну підтримку турніру. На екранах транслювали поєдинки, а церемонія нагородження на тлі великої LED-арені стала однією з особливостей заходу.



Президент БФ «МІЛА» Олексій Юренко зазначив, що підтримка дитячого спорту є важливою частиною діяльності фонду.





“Ми стали генеральним партнером турніру не просто так. Наш фонд завжди підтримує талантливих дітей та молодь. Упевнений, що кожна дитина повинна мати можливість розвивати свої здібності, займатися улюбленою справою та досягати результатів незалежно від обставин. Спорт виховує характер, дисципліну та упевненість у власних силах. Саме тому ми підтримуємо такі ініціативи та прагнемо, щоб у молодого покоління було більше можливостей для розвитку», - зазначив Олексій Юренко.



Організатором турніру виступив майстер спорту міжнародного класу, міжнародний інструктор із таеквон-до Павло Дубіцький. За його словами, команда прагнула створити особливий формат змагань, який би запам'ятався не лише спортсменам, а й їхнім батькам.





«Для нас було важливо, щоб POWER PLACE CUP став не просто черговими змаганнями, а справжньою спортивною подією. Завдяки підтримці Олексія Юренка вдалося реалізувати мультимедійне оформлення арені, транслювати поєдинки на великих екранах та зробити церемонію нагородження особливою. Ми хотіли подарувати дітям та батькам нові враження та показати, яким може бути сучасний дитячий спорт», — розповів Павло Дубіцький.



Водночас, організатор звернув увагу на проблеми, з якими стикаються дитячі спортивні секції в Україні.



«В Україні багато здібних дітей, які хочуть займатися спортом та досягати результатів. Серед них чимало дітей із батьківщин ВПО. Але не шкірна сім'я може дозволити собі придбати екіпіровку чи оплачувати заняття. Спортивним школам також потрібні обладнання та належні умови для тренувань. Тому підтримка партнерів і меценатів для розвитку дитячого спорту є надзвичайно важливою», — зазначив Павло Дубіцький.



До партнерства в організації POWER PLACE CUP також долучилися GAUS – оперативна поліграфія, POWER PLACE – Territory of sport, Pechatus, Юридичні компанії 7 GROUP, ГО «Путь єдності+», International Taekwon-Do Federation of Ukraine та БФ «Україна на ладонях».



Підтримка POWER PLACE CUP — не самотня ініціатива Благодійного фонду «МІЛА». Фонд послідовно підтримує талантливих дітей, молодь та розвиток українського спорту. Серед напрямів такої співпраці — підтримка Юнацької збірної України з регбі, Федерації спортивної гімнастики України та Асоціації футболу м. Києва та ветеранам футболу.