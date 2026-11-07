У Києві пройде акція на підтримку усунутого командира «Айдару» та за право родин бути почутими

У неділю, 8 листопада, о 12.00 на Майдані Незалежності у Києві відбудеться акція «За справедливість». Її учасники вимагатимуть від військового керівництва відповідей щодо усунення командира полку «Айдар» та ставлення до звернень родин військовослужбовців.

Організатори наголошують, що не призначають командирів і не втручаються в повноваження військового керівництва. Водночас вони вважають, що мають право ставити запитання й отримувати відповіді.

Вони ставлять два ключові питання. Чому в одних бригадах родини військових заявляють про неправомірні дії командирів, просять втрутитися, але не отримують відповіді? І чому усувають командира, якому довіряють бійці та підтримують родини військовослужбовців, безвісти зниклих, полонених і загиблих, без зрозумілого пояснення причин?

«Ця акція не лише про "Айдар". Це про кожну родину, яка місяцями не може отримати відповіді, і про кожного бійця, чия думка залишається непочутою», – наголошують організатори.

До участі закликають родини військовослужбовців усіх бригад і підрозділів, родини безвісти зниклих, полонених та загиблих, ветеранів, волонтерів і всіх небайдужих.

«Ми не вимагаємо права керувати армією. Ми вимагаємо, щоб ті, хто ухвалює рішення, чули тих, хто за ці рішення платить найвищу ціну», – йдеться в зверненні.