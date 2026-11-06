Рубіо не хоче говорити про 2028 рік

Держсекретар США Марко Рубіо спростував інформацію, що він нібито планує піти з адміністрації Дональда Трампа.

"Працювати на президента Трампа до кінця його терміну завжди було моїм планом. Чесно кажучи, я не знаю, звідки беруться ці чутки. Мені подобається те, чим я займаюся. До того ж я завжди сміюся, коли кажуть, що він збирається піти з роботи. Я запитую: "З якої саме?", - сказав він.

Рубіо відмовився коментувати те, чи розглядає можливість балотуватися на пост президента в 2028 році, повідомляє The New York Times.

"Я більше не говоритиму про 2028 рік. Я просто не робитиму цього", - сказав він.

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