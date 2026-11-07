Українські військові уразили дві установки «Іскандер» і завод ракетної промисловості в Росії

Сили оборони України 6 листопада та в ніч проти 7 листопада уразили дві пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» у Брянській області Росії. Також під удар потрапив зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

Про це вранці 7 листопада повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ступінь пошкодження російських установок наразі уточнюють. У Генштабі зазначили, що знищення або виведення з ладу кожної установки «Іскандер» зменшує спроможності російської армії завдавати балістичних ударів по українських містах. «Панцир-С1» мав забезпечувати протиповітряне прикриття російських об'єктів.

Крім того, українські військові повідомили про ураження військових об'єктів РФ на тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей.

Окремо Генштаб підтвердив удар по підприємству російського військово-промислового комплексу АТ «Протон-Електротекс» в Орлі. Атаки завдали в ніч проти 7 листопада ракетні війська із застосуванням берегових ракетних комплексів «Нептун» ВМС ЗСУ.

За даними Генштабу, на території підприємства зафіксували влучання, після чого там виникла пожежа та пролунали вибухи. Масштаби пошкоджень встановлюють.

«Протон-Електротекс» є одним із провідних російських виробників оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу. Підприємство, зокрема, виготовляє модулі для крилатих авіаційних ракет «Ковер» і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 комплексу «Іскандер-М».

Завод в Орлі вже зазнавав українських ударів. Після атаки 23 жовтня на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Тоді загинули п'ятеро людей, ще 19 дістали поранення.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії українські Сили оборони регулярно завдають ударів по військових об'єктах, підприємствах оборонної промисловості, нафтопереробних заводах та інших об'єктах на території РФ і в окупованих регіонах України. У Генштабі пояснюють такі операції необхідністю системно знижувати бойовий потенціал російських військ і послаблювати спроможність Росії продовжувати агресію проти України.