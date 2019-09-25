также в разделеПолитика
Дудкин: Маховик преследования свободы слова в Украине раскручивался последние пять лет 13
В МИД надеются на начало конструктивного диалога с Венгрией 16
Дубилет хочет усадить все министерства в одном здании 28
Гончарук: Кабмин начинает перезагрузку власти 55
«Вся страна его очень ждет»: у Авакова рассказали, как встретят Януковича в Украине 43
Зеленский намерен пригласить Трампа в Украину 26
В Германии уверяют, что не выдают визы владельцам паспортов РФ из ОРДЛО 19
СМИ: Зеленский провел короткие переговоры с Лавровым 78
Трамп пообещал тормозить помощь Украине из-за Европы 48
Украина подписала соглашение о безвизе с Колумбией 24
Зеленский: Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов 40
Зеленский обсудил с Меркель подготовку к встрече лидеров «нормандской четверки» 38
Трамп решил опубликовать стенограмму телефонного разговора с Зеленским 57
Дело Маркива: Зеленский предложил Конте создать совместную следственную группу 39
Зеленский встретился с генсеком НАТО 24
Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН 86
Медведчук: Пытаясь угодить власти, Нацсовет превратился в ресурс борьбы с независимыми СМИ 18
Медведчук рассказал, что нужно сделать, чтобы существенно снизить цену на газ 54

Отвечая на вопрос журналистов о содержании телефонного разговора с президентом США, Владимир Зеленский заметил, что это конфиденциальная информация. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«Когда журналисты CNN подошли к Зеленскому в ООН в Нью-Йорке, и спросили (о разговоре с президентом США. - Ред.), он ответил, что его разговоры с Дональдом Трампом «личные и конфиденциальные», - передает канал.

По словам журналистов, Зеленский так и не ответил на их вопрос, была ли связь между средствами программы военной помощи Украине и расследованием против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Отмечается, что на вопрос, хочет ли он, чтобы расшифровка телефонного разговора с Трампом была обнародована, президент Украины ответил: «Увидим».

Напомним, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Трамп разрешил опубликовать стенограмму его телефонного разговора с Зеленским.

В тот же день демократы в Конгрессе США официально направили запрос на расследование действий Трампа из-за его скандального разговора с Зеленским. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
5504 грн.
23
Теги