Отвечая на вопрос журналистов о содержании телефонного разговора с президентом США, Владимир Зеленский заметил, что это конфиденциальная информация. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«Когда журналисты CNN подошли к Зеленскому в ООН в Нью-Йорке, и спросили (о разговоре с президентом США. - Ред.), он ответил, что его разговоры с Дональдом Трампом «личные и конфиденциальные», - передает канал.

По словам журналистов, Зеленский так и не ответил на их вопрос, была ли связь между средствами программы военной помощи Украине и расследованием против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Отмечается, что на вопрос, хочет ли он, чтобы расшифровка телефонного разговора с Трампом была обнародована, президент Украины ответил: «Увидим».

Напомним, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Трамп разрешил опубликовать стенограмму его телефонного разговора с Зеленским.

В тот же день демократы в Конгрессе США официально направили запрос на расследование действий Трампа из-за его скандального разговора с Зеленским.