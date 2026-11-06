Трамп і Мерц домовилися про необхідність якнайшвидшого завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели телефонну розмову, під час якої обговорили шляхи припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє німецька газета Handelsblatt із посиланням на речника уряду Німеччини Штефана Корнеліуса.

За його словами, Трамп і Мерц погодилися, що війну необхідно завершити якомога швидше. Водночас майбутня мирна угода має бути схвалена всіма партнерами по НАТО.

Корнеліус також зазначив, що після виборів у США з'явилося «нове відчуття нагальності», а переговорний мандат «значно» посилився.