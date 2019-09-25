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Президент США Дональд Трамп разрешил опубликовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.  Об этом он написал в своем Twitter, сообщает УНИАН.

«Я сейчас нахожусь в Организации Объединенных Наций, где представляю нашу страну, но разрешил завтра обнародовать полную, полностью рассекреченную и неискаженную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским», - заявил Трамп.

По его словам, в этом разговоре не было никакого давления на украинского президента. «Вы увидите, что это был очень доброжелательный и абсолютно соответствующий звонок. Никакого давления и, в отличие от Джо Байдена и его сына, никакой услуги за услугу. Это ничто иное, как продолжение самой большой и наиболее разрушительной охоты на ведьм всех времен», - подчеркнул американский президент. 

Позже Трамп сообщил, что украинская сторона разрешила Вашингтону обнародовать стенограмму его телефонного разговора с  Зеленским.

«Госсекретарь (США Майкл) Помпео получил разрешение от украинского правительства выпустить стенограмму телефонного звонка, который у меня состоялся с их президентом», — написал Трамп в своем Twitter.

По его словам, в Киеве »также не знают, в чем дело».

Напомним, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
ForUm

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