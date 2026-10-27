Без п’яти хвилин «кульгава качка»: що чекає на Трампа після виборів до Конгресу

З наближенням виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада, над Дональдом Трампом все більше згущаються темні політичні хмари. Опоненти президента в обличчі представників Демпартії активно «копають» під очільника Білого дому, якому доведеться відповідати за низку своїх сумнівних рішень. Деталі — далі в матеріалі ForUA.

Члени Демократичної партії США в Сенаті та Палаті представників звернулися до провідних американських банків та портів із проханням зберегти усі документи, пов’язані з угодою президента Дональда Трампа щодо імпорту російського дизельного палива до Сполучених Штатів. Про це напередодні стало відомо агенції Bloomberg.

«Потенційна домовленість про імпорт російського дизельного палива викликає серйозні занепокоєння щодо національної безпеки, з огляду на те, що це фінансуватиме жорстоку та незаконну війну Росії проти України. Будь-який імпорт російського дизельного палива до США викликає серйозні юридичні питання і може стати предметом судових позовів, а також розслідувань Конгресу», - йдеться у листах законодавців, датованих суботою, 24 жовтня. Листи, як зазначає Bloomberg, були надіслані таким банкам, як JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. та Morgan Stanley, а також кільком портам, зокрема Адміністрації портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі.

Серед підписантів листа – сенатор-демократ Кріс Кунс, який має очолити впливовий комітет Сенату із закордонних справ, якщо демократи отримають контроль над верхньою палатою, а також сенаторка Елізабет Уоррен, головна представниця демократів у банківському комітеті.

Лист також підписали сенатор Рон Вайден, представник демократів у фінансовому комітеті, та конгресмен Грегорі Мікс, який має очолити комітет із закордонних справ Палати представників.

У Білому домі вже прокоментували дану ініціативу Демократичної партії. «Демократи дають зрозуміти, що, як і раніше, вони не мають жодного плану щодо поліпшення життя американців і натомість продовжуватимуть свою десятирічну одержимість розслідуванням діяльності президента Трампа», - зазначила у своїй заяві речниця Білого дому Тейлор Роджерс.

Нагадаємо, нещодавно путінська Росія погодилася скасувати запроваджену нею ж самою заборону на експорт дизельного пального на світові ринки, зокрема до США. Це відбулося за підсумками домовленості між кремлівським диктатором Путіним і Дональдом Трампом 9 жовтня. Водночас не далі як 23 жовтня стало відомо, що до Нью-Йорка вже прямує танкер, завантажений російським дизельним паливом. Після того, як ця інформація стала вірусною, двопартійна група із 12-ти сенаторів США написала президенту Трампу лист з вимогою скасувати «дизельну угоду» з Путіним, проте нинішній господар Овального кабінету проігнорував відповідний заклик. Втім, навряд чи 80-річному американському лідеру ще довго вдасться поводитися настільки зверхньо щодо американських законодавців...

Ще трішки більше тижня залишається до проміжних виборів до Конгресу і для республіканців, до яких належить і Трамп, ситуація складається не кращим чином. Вони можуть не лише втратити контроль над Палатою представників, а й ризикують позбутися і більшості в Сенаті. Якщо це станеться, Трампу останні два роки його президентства доведеться відбиватися від уже анонсованих демократами розслідувань щодо членів його сім’ї та адміністрації.

Зазначимо, що на виборах до Конгресу 3 листопада буде переобрано всіх 435 членів Палати представників (нижня палата парламенту) і 35 зі 100 сенаторів (Сенат – верхня палата). Наразі обидві палати контролюються Республіканською партією, що дозволяє Дональду Трампу реалізовувати свій порядок денний фактично без урахування думки законодавців. Втім рейтинг схвалення Трампа вкрай невисокий (38,6% за опитуванням RealClearPolitics від 25 жовтня), а антирейтинг значний (60,3%), що неминуче позначається на популярності республіканців. Їх, за даними того ж опитування, підтримують 37% респондентів і не підтримують 58,5%. З огляду на це, геть не дивно, що найбільші букмекерські контори США з ймовірністю 91-94% вважають, що Палата представників відійде демократам, і ставлять із ймовірністю 66-68% на те, що в опозицію до Трампа перейде і Сенат.

Важливо розуміти, що навіть за мінімальної більшості в обох палатах демократи отримають суттєві важелі впливу на адміністрацію Трампа та зможуть обмежувати його владні можливості. Зокрема, як зауважує Politico, демократи зможуть блокувати бюджетний процес, паралізувати призначення федеральних суддів, голів відомств та послів, ініціювати розслідування щодо президента, його родини та команди. «Парламентські розслідування загрожують стати визначальною темою другої половини президентства Дональда Трампа. Цьому передували два роки активного укладання угод, у ході яких сімейний бізнес глави держави охопив сегменти криптовалют, безпілотних літальних апаратів, штучного інтелекту, тощо. На цьому фоні особисті статки президента збільшилися на $2,2 млрд. Із заяв демократів випливає, що вони планують ініціювати розслідування щодо самого Дональда Трампа, а також його синів та зятя Джареда Кушнера», - зазначає видання.

Якщо зараз Демократична партія не має права виписувати примусові судові повістки в рамках подібних розслідувань, то контроль над Палатою представників та/або Сенатом їм його дасть, резюмує Politico.

Загалом провідні американські медіа в контексті ймовірної втрати Трампом контролю над Конгресом та Сенатом все частіше пишуть про вірогідність відновлення процедури імпічменту щодо діючого президента. Дві аналогічні спроби, нагадаємо, під час першого терміну Трампа зазнали фіаско.

Очевидно, що необхідність відбиватися від розслідувань та спроб імпічменту може змусити Трампа покласти під сукно поточні пріоритети, включаючи мирне врегулювання по Україні. Поряд з тим демократи у разі завоювання обох палат Конгресу отримають додаткові важелі впливу на зовнішню і оборонну політику республіканської адміністрації.

Зокрема, вони зможуть блокувати ратифікацію міжнародних договорів, що може підірвати зовнішньополітичний курс Білого дому. До слова, історичний досвід США демонструє ефективність цього інструмента. Так, у далекому1919 році президент-демократ Вудро Вільсон через опір республіканців, які роком раніше взяли під контроль обидві палати, не зміг домогтися ратифікації Версальського мирного договору та вступу США до Ліги націй. Водночас у 1999-му президенту-демократу Біллу Клінтону не вдалося провести через Сенат Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Його заблокували республіканці, які контролювали тоді обидві палати американського парламенту. У 2015 році президент Барак Обама не зміг переконати республіканців, які знову отримали контроль у Конгресі, не блокувати ратифікацію одного з його ключових проєктів – Транстихоокеанського партнерства.

Окрім блокування ратифікації документів, демократи у разі вдалого для них поствиборчого результату зможуть впливати і на фінансування зовнішньополітичних та військових трампівських ініціатив. Принагідно нагадаємо, що в американській історії мали місце випадки, коли Конгрес, який перебував в опозиції до Білого дому, користувався «правом долара», щоб змусити владу змінити курс. Найвідомішим є рішення контрольованого демократами парламенту в 1973-1974 роках перестати виділяти кошти на фінансування війни у В’єтнамі та підтримку режиму Південного В’єтнаму. Республіканські адміністрації Річарда Ніксона і Джеральда Форда обіцяли Сайгону захист у разі масштабного наступу північно-в’єтнамської армії, проте ці гарантії зрештою виявилися пшиком, позаяк без бюджетних асигнувань Білий дім не міг повною мірою задіяти свою військову машину, що зробило поразку Південного В’єтнаму неминучою.

Якщо ж повернутися до наших днів і превентивно змоделювати перемогу демократів на прийдешніх виборах 3 листопада, то слід зауважити, що представники цієї політсили вже дали зрозуміти, що добиватимуться збільшення військової та фінансової допомоги офіційному Києву. Звісно ж, не треба мати сім п’ядей у лобі аби розуміти, що Трамп і компанія тут будуть намагатися вставляти палки в колеса. Однак це – дитячий лепет у порівнянні з тим, як діяв очільник Білого дому по відношенню до нашої з вами країни, маючи монополію на владу у США.