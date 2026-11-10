﻿
Полiтика

На переговорах в Абу-Дабі не порушували питання зміни меж Донеччини та Луганщини

На переговорах в Абу-Дабі не порушували питання зміни меж Донеччини та Луганщини

Під час першого дня тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі американська сторона не пропонувала змінювати адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє ТСН із посиланням на джерела в українській делегації.

За словами співрозмовника видання, інформація про те, що американські переговорники нібито пропонували скоригувати межі областей, щоб Росія могла формально оголосити про повний контроль над Донбасом без фактичної передачі українських міст, не відповідає дійсності.

Переговори тривали близько чотирьох годин. Основною темою обговорення стали гарантії безпеки для України, Росії та Європи.

Також розглядається можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського з представниками президента США Дональда Трампа після завершення переговорного раунду в Абу-Дабі. Однак організація такої зустрічі поки що обговорюється.

Раніше видання The Economist повідомило, що американські переговорники можуть запропонувати змінити адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Такий варіант нібито дозволив би Москві заявити про повне захоплення Донбасу, не вимагаючи фактичної передачі Росії міст, які нині контролює Україна.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАДонеччинаДональд ТрампАбу-Дабі
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Рубіо пояснив, від чого залежатимуть гарантії безпеки для України
Головне 10.11.2026 07:35:15
Рубіо пояснив, від чого залежатимуть гарантії безпеки для України
Читати
Як архітектура впливає на вартість нерухомості: METRONOM збере провідних гравців ринку
Столиця 10.11.2026 07:19:36
Як архітектура впливає на вартість нерухомості: METRONOM збере провідних гравців ринку
Читати
В Україні 10 листопада прогнозують вдень до 12° тепла, уночі до 7° морозу
Суспiльство 10.11.2026 00:04:18
В Україні 10 листопада прогнозують вдень до 12° тепла, уночі до 7° морозу
Читати

Популярнi статтi