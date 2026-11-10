На переговорах в Абу-Дабі не порушували питання зміни меж Донеччини та Луганщини

Під час першого дня тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі американська сторона не пропонувала змінювати адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє ТСН із посиланням на джерела в українській делегації.

За словами співрозмовника видання, інформація про те, що американські переговорники нібито пропонували скоригувати межі областей, щоб Росія могла формально оголосити про повний контроль над Донбасом без фактичної передачі українських міст, не відповідає дійсності.

Переговори тривали близько чотирьох годин. Основною темою обговорення стали гарантії безпеки для України, Росії та Європи.

Також розглядається можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського з представниками президента США Дональда Трампа після завершення переговорного раунду в Абу-Дабі. Однак організація такої зустрічі поки що обговорюється.

Раніше видання The Economist повідомило, що американські переговорники можуть запропонувати змінити адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Такий варіант нібито дозволив би Москві заявити про повне захоплення Донбасу, не вимагаючи фактичної передачі Росії міст, які нині контролює Україна.