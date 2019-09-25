Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшегося в июле.

Демократы в Конгрессе США официально направили запрос на расследование действий президента США Дональда Трампа из-за его скандального разговора с Зеленским. Отвечая на вопрос журналистов о содержании телефонного разговора с Трампом, Зеленский отметил, что это конфиденциальная информация.

Трамп заявил, что будет тормозить финансовую помощь Украине, пока Европа не начнет вкладывать в нашу страну больше.

Президент Украины Владимир Зеленский произнес речь на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией.

Правительство приняло отставку председателя Национальной полиции Сергея Князева и назначило новым главой НПУ генерала полиции третьего ранга Игоря Клименко, который до этого занимал должность заместителя председателя Нацполиции.

Также правительство назначило шестерых заместителей министра внутренних дел, среди них Антон Геращенко.

Национальный банк Украины с 25 сентября распространяет на банки право округлять суммы кассовых операций.

Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского суда о приостановлении лицензии лоукостера SkyUp.

Контрразведчики Служба безопасности Украины провели на Луганщине специальную операцию, в результате которой вывели на контролируемую украинскими властями территорию и задержали активного участника незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР».