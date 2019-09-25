Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского суда о приостановлении лицензии лоукостера SkyUp.

Как сообщает пресс-служба суда, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению гражданских дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную ООО «Авиакомпания Скайап» на решение Барышевского районного суда в среду, 25 сентября.

Истцу Оксане Пасенко отказано в удовлетворении заявления об обеспечении иска в части запрета ООО «Авиакомпания Скайап» осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба ООО «Авиакомпания Скайап» удовлетворена. Постановление Барышевского районного суда Киевской области от 24 мая 2019 об обеспечении иска отменено и принято новое судебное решение, которым в удовлетворении заявления Пасенко об обеспечении ее иска отказано в полном объеме.

Как сообщал ForUm, 12 июня Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Данное решение было принято в связи с иском Пасенко Оксаны, со ссылкой на системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

«Схемы» нашли истицу к SkyUp: оказалось, заявление в Барышевский суд она не писала. 18 июня Пасенко обратилась в полицию с заявлением о том, что не подавала иск. Позже стало известно, что она подала заявление об отказе от якобы своего иска.

24 июня Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении лицензии SkyUp.

Судья Литвиненко подала заявление об отставке, которое должны были рассмотреть на заседании Высшего совета правосудия 18 июля. Но за несколько дней до рассмотрения она это заявление отозвала.

19 июля ВСП открыл в отношении Литвиненко дисциплинарное дело.

В свою очередь, SkyUp решил обжаловать решение Барышевского судьи и подал апелляционную жалобу.