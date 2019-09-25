Правительство назначило шестерых заместителей министра внутренних дел, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

Первым заместителем министра внутренних дел назначен Сергей Яровой. Заместителями - Татьяна Ковальчук, Сергея Гончаров, Екатерина Павличенко, Антон Геращенко и Александр Гогилашвили.

Яровой будет обеспечивать формирование и реализацию министерством государственной политики в сфере общественной безопасности и порядка, в том числе координацию деятельности правоохранительных органов и военного формирования в этом направлении, их высокую боевую и мобилизационную готовность, защиту объектов и территорий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, участие в составе национального контингента и национального персонала в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Ковальчук будет обеспечивать формирование государственной политики по международному сотрудничеству с органами Европейского Союза и НАТО, другими международными (межгосударственными) организациями, международное партнерство с иностранными правоохранительными органами, взаимодействие с неправительственными организациями.

Гончаров будет координировать вопросы обеспечения надлежащего функционирования Единой информационной системы МВД, построение и внедрение Единой системы авиационной безопасности и защиты, обеспечение полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты жильем на условиях финансового лизинга, деятельность по вопросам цифровой трансформации и развития, совершенствование процедур и подходов в предоставлении административных и других услуг

Павличенко будет координировать вопросы мониторинга за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в деятельности органов системы министерства, соблюдения равных прав и возможностей женщин и мужчин, противодействия насилию в семье, взаимодействия с органами государственной власти, международными и национальными неправительственными организациями в этих направлениях.

Геращенко будет заниматься координацией законодательного обеспечения деятельности министерства, взаимодействием с Верховной Радой Украины и парламентскими комитетами, Общественным советом при МВД, коммуникационным диалогом с общественностью и средствами массовой информации, открытостью в работе министерства и центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра внутренних дел Украины.

Гогилашвили будет координировать вопросы формирования и реализации в пределах компетенции МВД государственной политики по официальному обороту наркотиков, правоохранительных мер противодействия наркомании и наркопреступности, реабилитации наркозависимых, социального партнерства и взаимодействия министерства с различными религиозными и конфессиональными группами в Украине, коммуникации с международными организациями по борьбе с наркоманией и реабилитацией наркозависимых.

Напомним, 25 сентября правительство приняло отставку председателя Национальной полиции Сергея Князева и назначило новым главой Нацполиции генерала полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого занимал должность заместителя председателя НПУ.