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Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Соответствующее соглашение он подписал 24 сентября с главой МИД Колумбии Карлосом Холмсом Трухио.

«Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев», – отметил Пристайко.
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