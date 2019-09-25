Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Соответствующее соглашение он подписал 24 сентября с главой МИД Колумбии Карлосом Холмсом Трухио.
«Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев», – отметил Пристайко.
Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою @CarlosHolmesTru. Тим часом продовжуємо нашу роботу в Нью-Йорку. Далі буде! pic.twitter.com/YgxlAe2W6L— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 24 сентября 2019 г.
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