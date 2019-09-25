Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Соответствующее соглашение он подписал 24 сентября с главой МИД Колумбии Карлосом Холмсом Трухио.

«Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев», – отметил Пристайко.