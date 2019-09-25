Национальный банк Украины с 25 сентября распространяет на банки право округлять суммы кассовых операций, сообщает пресс-служба НБУ.

«Это решение принято с учетом предложения банковского сообщества в связи с изъятием из наличного оборота монет мелких номиналов. В частности банки Украины смогут округлять суммы кассовых операций по каждому кассовому документу в соответствии с основаниями, определенными законодательством Украины, и по правилам, установленным пунктом 4 постановления правления Национального банка Украины от 15 марта 2018 № 25 «Об оптимизации обращения монет мелких номиналов», – говорится в сообщении.

В НЬУ подчеркнули, что соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 24 сентября 2019 № 117 «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 20 июня 2019 № 82», которое вступает в силу с 25 сентября 2019 года.

Округление в чеке суммы наличных расчетов за товары (работы, услуги) осуществляется по следующим правилам:

- сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

- сумма, заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Во время безналичных расчетов округление проводиться не будет.

Напомним, с 1 октября 2019 года в Украине монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине.

Поэтому все наличные расчеты должны осуществляться банками в суммах, кратных малейшему номиналу денежных знаков национальной валюты, находящихся в обращении - 10 копейкам.