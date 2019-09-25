Президент США Дональд Трамп заявил, что будет тормозить финансовую помощь Украине, пока Европа не начнет вкладывать в нашу страну больше.

Об этом он заявил по прибытии на Генассамблею ООН, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNS News.

«Эти средства были выплачены», - сказал Трамп, отвечая на вопрос, почему он приказал приостановить выплату военной помощи Украине.

«Они были полностью оплачены, но моя претензия всегда заключалась в следующем - и я снова буду приостанавливать и приостанавливать до тех пор, пока Европа и другие страны не сделают свой вклад в Украину, потому что они этого не делают. Только Соединенные Штаты. Мы вкладываем большую часть денег», - заявил президент США.

«И я спрашиваю, почему так? Я настаиваю на том, чтобы Европа также вкладывала деньги в Украину», - отметил он.

«Я хочу, чтобы Германия, и я хочу, чтобы Франция, и я хочу, чтобы Европейский Союз вкладывали деньги», - сказал Трамп.

Напомним, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Трамп разрешил опубликовать стенограмму его телефонного разговора с Зеленским.

В тот же день демократы в Конгрессе США официально направили запрос на расследование действий Трампа из-за его скандального разговора с Зеленским.