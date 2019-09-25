Сегодня, 25 сентября, правительство приняло отставку председателя Национальной полиции Сергея Князева и назначило новым главой НПУ генерала полиции третьего ранга Игоря Клименко, который до этого занимал должность заместителя председателя Нацполиции, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

Клименко выразил благодарность за доверие. «Для меня честь возглавить крупнейший правоохранительный орган - Национальную полицию Украине. В то же время, понимаю сверответственность и важность этой должности», - сказал он.

Клименко отметил, что будет продолжать те реформы, которые реализуют с момента создания НПУ. В то же время обратит внимание на решение проблем, которые больше всего беспокоят граждан Украины.

«Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь ее уличных проявлений, а также повышение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения», - сообщил председатель Нацполиции.

Клименко отметил, что активно будет продолжать работу в направлении противодействия насилию в семье, противодействия незаконному обороту наркотических веществ. Отдельным вопросами будет налаживание сотрудничества полиции с территориальными общинами, а также развитие и использование IT компонентов в построении ведомства.

«Уверяю в полной готовности к качественному выполнению задач, поставленных перед Национальной полицией руководством государства, правительством, а главное - народом Украины», - подчеркнул глава Нацполиции.

Клименко родился 25 октября 1972 года в Киеве. В 1994 году закончил Харьковский военный университет. До 1997 проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию - психолог. В 2014 году закончил магистратуру Днипропетровского государственного университета внутренних дел по специальности «Правоведение».

В органах внутренних дел служит с 1998 года, прошел карьерный путь от психолога Центра практической психологии Управления МВД в Харьковской области до начальнику Департамента и заместителя председателя Национальной полиции Украины.

Участник миротворческой операции на территории бывшей Союзной республики Югославия в Косово. В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористических операциях на Донбассе. Координатор процесса реформирования правоохранительного ведомства в тесном сотрудничестве с иностранными партнерами. Награжден ведомственными наградами МВД Украины и медалью «Защитнику Отечества».

Напомним, 24 сентября Сергей Князев подал заявление об отставке с паста главы Нацполиции.