Сегодня отмечается день Государственного флага Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко торжественно поднял флаг у Киевского городского совета.

Кремль констатирует начало определенных контактов в развитие договоренностей, достигнутых в ходе разговоров президентов России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского. Зеленский заявил журналистам, что надеется на «первые результаты» по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшие дни.

Ранее сегодня стало известно о приезде в Киев российской уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, сообщалось также, что украинский омбудсмен Людмила Денисова отбыла в Москву.

По словам адвоката, главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского нет в списках на возможный обмен осужденными с Россией, потому что он о таком обмене не просил и не признает свою вину деле о государственной измене.

Украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова также не включили в список на обмен осужденными.

Украина не сможет удержать санкции против Российской Федерации, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Министерство по делам ветеранов продолжит свою работу, а сообщения о якобы его ликвидации являются слухами, заявил Зеленский.