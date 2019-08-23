Президент Владимир Зеленский заявил журналистам, что надеется на «первые результаты» по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшие дни.
При этом он отметил, что занимается этим вопросом лично, сообщает Радио Свобода.
Ранее сегодня стало известно о приезде в Киев российской уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, сообщалось также, что украинский омбудсмен Людмила Денисова отбыла в Москву. О цели визитов не сообщалось.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время