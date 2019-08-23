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Министерство по делам ветеранов продолжит свою работу, а сообщения о якобы его ликвидации являются слухами. Об этом во время открытия II международного волонтерского и ветеранского форума «Там, где мы - там Украина» заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Это позорные слухи. Вы лучше других знаете, какие там есть проблемы, что не работает и что действительно надо срочно менять. Мы будем воплощать все это в жизнь», - сказал он.

Также Зеленский предложил ветеранам выдвинуть кандидатуру на должность министра по делам ветеранов.

«Я не хочу сам выбирать. Я хочу, чтобы вы дали нам кандидатуру того, кто является авторитетом, действительно может возглавить министерство», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что Комитет Верховной Рады по делам ветеранов будет объединен с другим комитетом, но при этом его функционал не исчезает.

«Уверяю, что новая Верховная Рада будет делать все необходимое для защиты ваших прав. И все необходимые законы обязательно будут приняты», - отметил Зеленский.

Как сообщал ForUm, 22 ноября Верховная Рада назначила народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Ирину Фриз министром Украины по делам ветеранов.

 
ForUm

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