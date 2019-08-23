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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла к Киев, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Там отметили, что она вылетела на Украину ночью и сейчас уже находится в столице страны. Вместе с тем в пресс-службе сказали, что цель визита омбудсмена в Киев им не известна.

В посольстве РФ в Киеве сообщили, что визит Москальковой в город будет однодневным, но его цель так же не уточнили.

Напомним, издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к переговорам, и на собеседника в окружении Зеленского сообщил, что Россия и Украина могут обменять граждан до конца августа.

В четверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть. «Пока к этому добавить нечего», — сказал он. Он также отметил на брифинге, что главы России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсуждали проблему обмена удерживаемых лиц в России и в Украине, но без конкретных фамилий.  
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