Украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова не включили в список на обмен осужденными, сообщает Коммерсант со ссылкой на информированные источники. Собеседники газеты не уточнили, почему в список не попал Сенцов.



«Готовящийся обмен между Россией и Украиной в общей сложности может затронуть более 60 человек. Источники говорят, что Москва передаст Киеву 33 человека. Столько же должны уехать в обратном направлении. Обмен не затронет режиссера Олега Сенцова, который в 2015 году был осужден в России на 20 лет по обвинению в терроризме. Его в списках нет», - пишет издание.

Также отмечается, что в списки для обмена не включен российский пропагандист Кирилл Вышинский. Якобы он отказался от обмена и «намерен добиваться своего оправдания и освобождения».

Напомним, тема обменов между Россией и Украиной в последние дни обсуждалась на высшем уровне. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: этот вопрос затрагивался 19 августа на встрече российского лидера с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.