Кремль констатирует начало определенных контактов в развитие договоренностей, достигнутых в ходе разговоров президентов России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ о возможности скорого обмена между Украиной и РФ удерживаемыми лицами, передает ТАСС.

«Пока мы констатируем начало диалога между президентами Путиным и Зеленским, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе разговоров», - заявил он.

Напомним, тема обменов между Россией и Украиной в последние дни обсуждалась на высшем уровне. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: этот вопрос затрагивался 19 августа на встрече российского лидера с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Ранее сегодня стало известно о приезде в Киев российской уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, сообщалось также, что украинский омбудсмен Людмила Денисова отбыла в Москву. О цели визитов не сообщалось.