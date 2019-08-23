также в разделеСтолица
Отчет аудиторов КГГА: На «Электронной столице» потеряли 48 миллионов 45
Два фигуранта перестрелки возле метро «Голосеевская» арестованы 20
Сегодня в Киеве перекроют Крещатик и Русановский бульвар 20
Киев признали одной из самых «прозрачных» европейских столиц 32
Instagram заблокировал страницу Кличко 93
Спецназ задержал банду грабителей элитных квартир 101
Кличко пообещал с сентября повышение зарплаты педработникам 17
Больше половины киевлян считают жизнь в столице комфортной 22
Спасатели сняли с верхушки Северного моста шестерых детей 88
Киев набирает популярность среди иностранных туристов 26
Кличко будет баллотироваться в мэры Киева 18
Кличко: Новый мост нравится всем, кроме моих оппонентов 27
Кличко: Новые лестницы в центре Киева строят за средства меценатов 18
Киев готовится к праздникам – ряд улиц перекроют 18
Стрельба в Киеве: конфликт затеяли охранники 33
В Киеве возле метро произошла стрельба: пострадали трое мужчин 29
На стройплощадке в Киеве подорвали экскаватор 28
Кличко показал «уборку» Киева от рекламы 87

Мэр Киева Виталий Кличко торжественно поднял флаг у Киевского городского совета. Церемония состоялась по случаю Дня Государственного флага Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Кличко поблагодарил ветеранов АТО, которые традиционно пришли на церемонию поднятия флага, за их героический подвиг на Востоке страны и призвал всех почтить память погибших воинов и Героев Небесной Сотни минутой молчания.

Также, по традиции, в День Государственного флага мэр столицы торжественно вручил 20 юным киевлянам паспорта граждан Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2631 грн.
18
Теги