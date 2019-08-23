Мэр Киева Виталий Кличко торжественно поднял флаг у Киевского городского совета. Церемония состоялась по случаю Дня Государственного флага Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Кличко поблагодарил ветеранов АТО, которые традиционно пришли на церемонию поднятия флага, за их героический подвиг на Востоке страны и призвал всех почтить память погибших воинов и Героев Небесной Сотни минутой молчания.

Также, по традиции, в День Государственного флага мэр столицы торжественно вручил 20 юным киевлянам паспорта граждан Украины.