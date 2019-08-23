Украина не сможет удержать санкции против Российской Федерации. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью Интерфакс-Украина.

По ее мнению, в Украине не смогут постоянно удерживать Россию в изоляции и продолжить применение санкций. Однако она утверждает, что благодаря санкциям удалось приостановить наступление на Донбассе.

«По крайней мере, не было на протяжении этих пяти лет таких событий как Дебальцево, как Иловайск. И это реально было достижением этих пяти лет – не было ужасного кровопролития и потерь такого количества человеческих жизней... Изоляция этих лет работала на то, чтобы держать ситуацию, чтобы она не ухудшилась», - сказала Елена Зеркаль.

Замминистра уверена, что несмотря на приостановление наступления боевиков на востоке страны, санкции все равно не принесли того результата, которого от них ожидали, санкции лишь остановили «горячую фазу».

«Действительно, они не принесли всего того, что могли принести, но сказать, что они совсем неэффективны нельзя... Конечно, мы бы хотели, чтобы было большее давление, и не просто была остановка горячей фазы, а чтобы это было и решение вопроса по существу», - сказала Зеркаль.