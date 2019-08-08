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Президент Владимир Зеленский во время своего первого официального визита в Турцию встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем. Но не обошлось без интриги - стороны так и не подписали совместное заявление, как планировали накануне.

Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров, заявил Зеленский.

Также президент намерен легализовать азартные игры в Украине, в частности, разрешить работу казино в пятизвездочных отелях. 

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд грн убытков.  

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. 

НАК «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 грн за тысячу кубических метров, заявили в Кабмине.

Публикация российских СМИ о якобы «задолженности» Украины перед СНГ и отсутствие «официального сообщения» о выходе нашего государства из этой организации является откровенной манипуляцией.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан. В штабе его сторонников сообщили, что экс-президент решил сдаться силовикам, чтобы не провоцировать жертв среди мирного населения.
ForUm

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