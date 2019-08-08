НАК «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 грн за тысячу кубических метров, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Отмечается, что согласно постановлению Кабмина от 3 апреля 2019 № 293, с июня Нафтогаз обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок:

1. Минэкономразвития - средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 грн за тысячу кубических метров без НДС;

2. Украинская энергетическая биржа - газ на август в июле продался по цене 4654 грн за тысячу кубических метров без НДС;

3. Нафтогаз - газ для промышленности по предоплате, установленной на август, 4640 грн за тысячу кубических метров без НДС

4. Или по цене ПСО, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 № 867, что на июль рассчитана, как 7185 грн за тысячу кубических метров без НДС.

В Кабмине подчеркнули, что самой низкой оказалась цена Нафтогаза. Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС, тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 265 грн, чем цена в июле (4905 грн).

Напомним, в июле НАК «Нафтогаз Украины» снизил цену газа для нужд населения и других потребителей по ПСО на 11,7%.