Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что иностранец, который проживал на Черкасчине, изготавливал взрывные вещества и самодельные взрывные устройства. Также он проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому ВСУ.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли три самодельных взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки. Также выявлено материалы, свидетельствующие о сборе иностранцем информации об объекте диверсии.

Следователями СБУ сообщено гражданину РФ о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.

Спецоперация по разоблачению и задержанию злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области.