Сегодня, 8 августа, детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд грн убытков, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

В частности, подозрения предъявлены экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, действующему директору ГП «Оператор рынка» (на момент введения «Роттердам+» - член НКРЭКУ), начальнику отдела НКРЭКУ, руководителю управления НКРЭКУ, заместитель коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, а также директору департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление служебным положением»). Представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

В НАБУ подчеркнули, что один из подозреваемых - экс-член НКРЭКУ - задержан. Место местонахождение еще четырех - экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно. Поэтому им сообщено о подозрении в порядке ст.278, ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф (цену) на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не осуществлялись, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе.

В марте 2016 НКРЭКУ указанное предложение приняла, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф (цена) для всей тепловой генерации. Это в свою очередь привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, росту тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.

Следствие собрало доказательства того, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг нанесено 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные-компании-инициаторы введения «Роттердам+».

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года.

Напомним, 19 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках расследования дела относительно так называемой формулы «Роттердам+».

Действие формулы «Роттердам+» прекращено с 1 июля 2019 года в связи с переходом на новый рынок электроэнергии.