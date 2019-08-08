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Президент Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать азартные игры в Украине, в частности, разрешить работу казино в пятизвездочных отелях. Об этом он сообщил во время Украинско-турецкого бизнес-форума в рамках официального визита в Турцию, сообщает УНИАН.

«Мы легализуем азартные игры, а именно - работу казино в пятизвездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе. Поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров», - заявил он.

«Давайте вместе развивать туристический бренд Черного моря в мире», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Кабинет Министров в мае 2016 года внес в Верховную Раду законопроект №4663 о легализации азартных игр и системе контроля за организацией казино, букмекерской деятельностью и проведением лотерей.

Запрет игорного бизнеса в Украине действует с 2009 года, но на практике игорный бизнес работает «в тени», и доступ населения к нему остается, а государство практически утратило контроль за ведением этого бизнеса.
ForUm

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