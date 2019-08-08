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Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, сообщает Укринформ.

«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн гектаров, которая является одной из лучших в мире по своему качеству», - сказал Зеленский.

Он добавил, что в Украине уже есть турецкие компании, владеющие землей, и выразил надежду, что таких компаний станет значительно больше.

«Особенно это касается южной части Украины, где есть потребность в создании и развитии мелиоративных систем. Здесь мы также рассматриваем возможности для государственно-частного партнерства», - отметил глава государства.

Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения на год — до 1 января 2020 года.
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