Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан, передает Интерфакс.

В штабе сторонников Атамбаева сообщили, что экс-президент решил сдаться силовикам, чтобы не провоцировать жертв среди мирного населения.

Перед этим спецназ МВД применил спецсредства и светошумовые гранаты в столкновении с жителями села Кой-Таш, где находится резиденция Атамбаева, въезд в село был перекрыт.

Однако теперь сторонники задержанного экс-президента не пропускают машину силовиков, в которой он находится. Были слышны взрывы и выстрелы. Машину пришлось развернуть, она едет в другую сторону. Возможно, Атамбаева решили вывезти по объездной дороге.

В операции в селе Кой-Таш, где находится дом Атамбаева, принимали участие около 2 тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Ей руководил лично глава МВД Кашкар Джунушалиев.

В четверг силовики предприняли еще одну попытку штурма резиденции Атамбаева под Бишкеком. Сообщалось, что машина спецназа начала таранить ворота, а рядом с резиденцией была слышна стрельба. По словам очевидцев, на место операции прибыла спецтехника МВД, водометы и таранные машины. Сторонников Атамбаева начали вытеснять с территории особняка.

Напомним, 7 августа спецназ Кыргызстана начал операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

Президентом Киргизии Атамбаев был с декабря 2011 по ноябрь 2017 года.