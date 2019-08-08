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Публикация российских СМИ о якобы «задолженности» Украины перед СНГ и отсутствие «официального сообщения» о выходе нашего государства из этой организации является откровенной манипуляцией.

Об этом в комментарии Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

«Кремль не оставляет попыток любым способом вернуть Украину под свой контроль, в том числе через СНГ. Украина никогда не была членом этого Содружества, поскольку не подписала Устав СНГ. Мы были государством-основателем и участником Содружества, в свое время это имело смысл, но уже шестой год подряд Украина не подписывает ни одного документа, который принимается органами СНГ «, - отметил Боднар.

Он сообщил, что с 2014 года Украина прекратила уплату взносов в бюджет Содружества и с тех пор не подписывала ежегодных решений о Едином бюджете органов Содружества, то есть не брала на себя обязательств по уплате этих взносов.

«Поэтому никакой «задолженности» не может существовать в принципе», - акцентировал заместитель министра.

Боднар добавил, что Украина также максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ - в некоторых мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений исключительно с целью защиты интересов нашего государства.

«Следовательно, Исполком СНГ не тратил средства на обеспечение работы украинской стороны в соответствующих заседаниях», - отметил дипломат.

Кроме того, МИД отозвал трех представителей Украины, которые работали на должностях в структурах Содружества по квоте нашего государства, а в августе 2018 года было ликвидировано Постпредство Украины при координационных институтах СНГ, напомнил Боднар.

«Более того, мы проводим масштабную инвентаризацию договоров, заключенных Украиной в рамках СНГ. А это около 240 документов. Уже прекращено действие 15 соглашений, которые не соответствуют нашим национальным интересам, продолжается работа по прекращению действия еще более 70 соглашений. Но все, что соответствует нашим интересам, будет оставаться действующим «, - подчеркнул замминистра.

Наконец он отметил, что такая жесткая позиция Украины является абсолютно адекватной реакцией на неспособность СНГ хоть как-то реагировать на агрессию РФ против Украины, несмотря на то, что такие действия российской стороны грубо нарушили принципы, на которых в свое время создаволась Содружество.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел России заявило, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей (около 4,6 млн долларов), а также Украина не подавала официальных сообщений о выходе из Содружества и отраслевых советов.

 
ForUm

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