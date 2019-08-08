Президент Владимир Зеленский во время своего первого официального визита в Турцию встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем, который в этом году предоставил томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. Не обошлось без интриги - стороны так и не подписали совместное заявление, как планировали накануне, сообщает ВВС News Украина.

Встреча с патриархом была инициативой именно Зеленского и знающие собеседники оценивали такой шаг президента как хороший знак и попытки наладить хорошие отношения с Константинополем.

Зеленский в резиденции патриарха общался с Варфоломеем и в узком кругу, и в расширенном формате с участием делегаций без журналистов. Также президент и патриарх имели праздничный обед, который длился более часа.

После встречи Варфоломей с улыбкой и традиционными прощанием с поцелуями провел Зеленского из патриархии до автомобиля.

Но перед встречей между представителями Константинополя и офисом президента Зеленского возникли недоразумения.

В частности, сначала планировалось, что патриарх и президент Украины подпишут совместное заявление. О планах подписания документа ВВС News Украина подтверждали источники как в Киеве, так и в Стамбуле.

Однако в последний момент стороны не поняли друг друга и, как утверждают собеседники, в команде президента отказалась подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД.

По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют «Зеленым патриархом».

Собеседники ВВС News Украина не смогли объяснить, почему офису президента не понравилось заявление на экологическую тему, и замечают, что там не было политических провокационных формулировок.

После встречи Зеленский практически не общался с журналистами.

В офисе президента отказались ответить на вопрос, почему не подписали совместное заявление.

Впоследствии офис президента обнародовал короткий релиз. Согласно ему, Варфоломей поддержал суверенитет Украины, а Зеленский поблагодарил его за поддержку.

Некоторые эксперты ранее остерегались, что отношение Зеленского к Вселенскому патриарху и автокефальной церкви будет прохладным.

Ведь одним из главных локомотивов создания Украинской автокефальной церкви является предыдущий глава государства Петр Порошенко, который был частым гостем в резиденции Вселенского патриарха. Его фамилия даже вписана в томос.

В новогоднем выступлении в начале января 2019 года, накануне получения томоса, Зеленский жестко шутил по этому поводу.

«Единственное, что согревает душу - это предоставление Украине термоса», - пародировал он президента Порошенко.

Хотя перед президентскими выборами Зеленский положительно отзывался о возможной автокефалии и получении томоса.

На предвыборных дебатах с Порошенко Зеленский также поддерживал автокефальную украинскую церковь, но заслугу в ее создании отдавал патриарху Филарету.

Правда, после победы Зеленского на президентских выборах предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний отказался сниматься в президентском ролике-обращении представителей церквей к жителям Донбасса.

Как рассказали тогда источники ВВС News Украина, иерарху не понравился текст, который ему предлагали озвучить, о том, что «говорить нужно не языком пушек».

По словам собеседников, Епифаний волновался, что будет выглядеть, будто он призывает к переговорам с лидерами боевиков.

В конце часть этого текста озвучил предстоятель УПЦ МП Онуфрий.

В Украине Зеленский встречается с представителями всех церквей и конфессий, а на День Крещения Руси призвал украинские церкви «к диалогу».